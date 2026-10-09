GTA 6: Zwei neue Songs aus dem Album sind da

Rockstar ist diese Woche richtig aktiv, wenn es um Marketing für GTA 6 geht, dann man nannte neue Details und verkauft neues Merch. Passend zum Musikfreitag gibt es aber auch zwei neue Songs aus dem kommenden Grand Theft Auto VI Album.

Es gab schon erste Leaks und Hinweise der Künstler, jetzt sind die Songs offiziell und auf allen üblichen Streamingplattformen verfügbar. Und man kann sie auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal hören, ich habe sie euch weiter unten eingebunden.

Suzuki von Fuerza Regida

Don’t Chart von Cardi B

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