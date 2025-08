Half-Life 3 kommt: Das Spiel ist „in einem guten Zustand“

Die Gerüchteküche rund um HLX, was der interne Codename für Half-Life 3 sein könnte, brodelt seit Jahren. Doch in den letzten Monaten nahm das Thema an Fahrt auf, da sich die Leaks und Details häuften. Valve selbst schweigt zu diesem Thema.

Gabe Follower, eine bekannte Valve-Quelle, betont jedoch, dass das Spiel „in einem guten Zustand“ sei und sich prächtig entwickelt, darauf deutet auch der Code von Valve hin. Half-Life 3 soll kommen und wir müssen wohl nicht mehr lange warten.

Wann ist mit einer Ankündigung zu rechnen? Das weiß nur Valve, dort hat man eher keine Eile. Sollte Half-Life 3 (oder ein Spiel, welches in diese Richtung geht) jedoch wirklich kommen, dann bleibe ich bei meiner Vermutung, dass es im Rahmen der großen Hardware-Offensive (neues Steam Deck, Konsole, VR-Headset) geplant ist.

