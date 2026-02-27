Dienste

HBO Max: Das Teilen des Passworts ist bald ein Problem

Autor-Bild
Von
|

Das „Password-Sharing“ ist den Streamingdiensten zunehmend ein Dorn im Auge, denn sie hätten lieber einen Haushalt mehr, der ein Abo bucht. Daher gehen immer mehr dagegen vor und auch Warner ist bei HBO Max bereits in den USA aktiv.

Diese Woche hat JB Perrette verraten, dass man ab 2026 auch global gegen das Teilen des Passworts mit anderen Haushalten vorgehen wird, sprich auch bei uns in Deutschland. Man sei „im zweiten Inning“ der Maßnahmen, da wird viel kommen.

Falls euch HBO Max also viel zu teuer ist, was ich bei 17 Euro für die beste Stufe sehr gut verstehen kann, und ihr euch die Kosten teilt, dann stellt euch schon mal darauf ein, dass Warner (oder in Zukunft eben Paramount) bald etwas unternimmt.

Überraschung bei der PlayStation: Sony fährt PC-Strategie zurück

Sony wollte mit PC-Ports der großen PlayStation-Marken ein weiteres Standbein für die PlayStation Studios aufbauen, scheint mit der Entwicklung aber…

27. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / HBO Max: Das Teilen des Passworts ist bald ein Problem
Weitere Neuigkeiten
Samsung sieht dünne Smartphones sehr kritisch
in Smartphones
Unerwartete Wendung: Netflix steigt bei Warner-Deal aus
in News
Überraschung bei der PlayStation: Sony fährt PC-Strategie zurück
in Gaming
Nothing Headphone (a): Neue Kopfhörer werden eine farbenfrohe Angelegenheit
in Audio
Nothing Ear (a) erhalten ein neues Firmware-Update
in Firmware und OS
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im März 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Porsche K1: Flaggschiff mit V8 statt Elektromotor
in Mobilität
HDR-Fiasko: Disney+ verärgert gerade viele Nutzer
in Dienste
Tim Cook: Es wird eine „große Woche“ für Apple
in Events
Huawei FreeBuds Pro 5: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit „Dual-Engine-ANC“
in Audio