HBO Max: Das Teilen des Passworts ist bald ein Problem

Das „Password-Sharing“ ist den Streamingdiensten zunehmend ein Dorn im Auge, denn sie hätten lieber einen Haushalt mehr, der ein Abo bucht. Daher gehen immer mehr dagegen vor und auch Warner ist bei HBO Max bereits in den USA aktiv.

Diese Woche hat JB Perrette verraten, dass man ab 2026 auch global gegen das Teilen des Passworts mit anderen Haushalten vorgehen wird, sprich auch bei uns in Deutschland. Man sei „im zweiten Inning“ der Maßnahmen, da wird viel kommen.

Falls euch HBO Max also viel zu teuer ist, was ich bei 17 Euro für die beste Stufe sehr gut verstehen kann, und ihr euch die Kosten teilt, dann stellt euch schon mal darauf ein, dass Warner (oder in Zukunft eben Paramount) bald etwas unternimmt.