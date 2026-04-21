Firmware und Updates

iOS 27: Diese iPhone-Modelle werden das Update wohl nicht erhalten

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Pünktlich zur diesjährigen WWDC, die am 8. Juni starten soll, wird die neue Version von iOS mit Versionsnummer 27 erwartet. Die neue Version soll „keine größeren Änderungen” umfassen, allerdings sind ein großer Akku-Boost, ein Neustart von Siri und einige Neuerungen für den Homescreen geplant. Allerdings werden nicht alle iPhones davon profitieren.

Typischerweise werden bei einer Veröffentlichung einer neuen iOS-Version einige ältere iPhone-Modelle ausgeschlossen, was bei Apple üblich ist, auch wenn die iPhone-Plattform einen mehrjährigen Update-Support genießt. Laut dem Online-Magazin 9To5Mac betrifft das dieses Jahr die folgenden iPhones:

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE 2. Generation

Das Support-Ende für die genannten iPhone-Modelle ist offiziell noch nicht bestätigt. Spätestens zur Konferenz Anfang Juni werden dazu offizielle Informationen gegeben.

Besitzer der genannten iPhone-Modelle müssen jedoch nicht unbedingt ein neues Gerät kaufen, da das Unternehmen Apple weiterhin einige Jahre lang Sicherheitsupdates bereitstellt. Diese laufen allerdings unter der iOS-Version 26 und nicht unter iOS 27 weiter.


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