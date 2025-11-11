Gaming

Sehen wir Half-Life 3 schon nächste Woche?

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Half Life Valve Header

Seit Jahren gibt es immer wieder Gerüchte rund um Half-Life 3 oder jedenfalls ein neues Spiel der Reihe, es muss nicht zwingend Teil 3 heißen. Doch seit einer Weile deutet sich an, dass die Sache konkreter wird und Valve wirklich daran arbeitet.

Nach der negativen Schlagzeile rund um das neue Datum für GTA 6 hat Shpeshal Nick von XboxEra jetzt angedeutet, dass nächste Woche eine Ankündigung folgt, die den Hype von einem neuen Grand Theft Auto in den Schatten stellen könnte.

Mit Blick auf die Gerüchte könnte das bedeuten, dass wir Half-Life 3 sehen, eine andere Marke würde mir jetzt jedenfalls nicht einfallen, die im Raum steht und in der Gamingbranche so bekannt ist. Half-Life ist zwar kein GTA und weit vom Erfolg entfernt (HL2 hat sich „nur“ 12 Millionen Mal verkauft), aber die Marke ist beliebt.

Es wäre jedenfalls ein absurdes Szenario, wenn wir Half-Life 3 und GTA 6 im selben Jahr bekommen. Und ja, ich bin da auch skeptisch. Unmöglich ist es aber nicht.

Playstation Header Ps5 Pro

Sony: Es ist „Halbzeit“ für die PlayStation 5

Halbzeit für die PlayStation 5, so jedenfalls die Sichtweise von Sony nach den heutigen Geschäftszahlen. Ja, da wird vermutlich 2027…

11. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Die GTA 6 und Half Life 3 news nerven mittlerweile nur noch, dass ist allerdings nicht nur hier so, sondern allgemein bei vielen news Seiten. Man hat manchmal das Gefühlt, als ob es nichts anderes zu berichten gibt.

    Antworten
  2. Dennis 🎖
    sagt am

    Letzte Woche sollte das neue ATV (gaaanz sicher, gelle?) rauskommen und jetzt ist HL3 dran?

    Doubt 🧐

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Sehen wir Half-Life 3 schon nächste Woche?
Weitere Neuigkeiten
Pyur
PŸUR startet Black-Weeks-Angebote
in Tarife
Apple Iphone 17 Pro Blau Mockup
Das iPhone 18 Pro soll wieder besser aussehen
in Smartphones
Autodesk Vred Professional 2022.1
Nissan schickt neues Elektroauto auf Testfahrten
in Mobilität
ChatGPT verletzt Urheberrecht: Historisches Urteil aus München
in Marktgeschehen
Apple iPhone Air 2 kommt 2027: Das ist der Grund für die Verspätung
in Smartphones
Playstation Header Ps5 Pro
Sony: Es ist „Halbzeit“ für die PlayStation 5
in Gaming
Playstation 5 Pro Xbox Series X Header
PlayStation vs. Xbox: Sony hat das Konsolen-Battle gewonnen
in Kommentar
Das Ende des Google Assistant macht Probleme
in Smart Home
Bis zu 250 Euro: Apple führt die „iPod-Socke“ für das iPhone ein
in Zubehör
Amazon Alexa: Neue Echos mit Display starten
in Smart Home