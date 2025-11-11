Sehen wir Half-Life 3 schon nächste Woche?

Seit Jahren gibt es immer wieder Gerüchte rund um Half-Life 3 oder jedenfalls ein neues Spiel der Reihe, es muss nicht zwingend Teil 3 heißen. Doch seit einer Weile deutet sich an, dass die Sache konkreter wird und Valve wirklich daran arbeitet.

Nach der negativen Schlagzeile rund um das neue Datum für GTA 6 hat Shpeshal Nick von XboxEra jetzt angedeutet, dass nächste Woche eine Ankündigung folgt, die den Hype von einem neuen Grand Theft Auto in den Schatten stellen könnte.

Mit Blick auf die Gerüchte könnte das bedeuten, dass wir Half-Life 3 sehen, eine andere Marke würde mir jetzt jedenfalls nicht einfallen, die im Raum steht und in der Gamingbranche so bekannt ist. Half-Life ist zwar kein GTA und weit vom Erfolg entfernt (HL2 hat sich „nur“ 12 Millionen Mal verkauft), aber die Marke ist beliebt.

Es wäre jedenfalls ein absurdes Szenario, wenn wir Half-Life 3 und GTA 6 im selben Jahr bekommen. Und ja, ich bin da auch skeptisch. Unmöglich ist es aber nicht.