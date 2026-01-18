Kia könnte elektrischen GTI von VW angreifen

Kia präsentierte diese Woche einen ganzen Schwung an neuen GT-Elektroautos, aber ein Modell fehlte, der neue Kia EV2. Wird es einen Kia EV2 GT als Antwort auf Modelle wie den VW ID Polo GTI geben? Das wäre durchaus möglich, so Kia.

Auf Nachfrage von Autocar hat Alex Papapetropolous verraten, dass es zum Start nur die GT Line geben wird, aber „weitere Versionen“ (bleibt nur noch GT darüber) eine Option sind. Eine Allrad-Version wird es beim EV2 dann aber nicht geben.

Da man den Kia EV2 GT aber nicht mit der GT-Offensive diese Woche gezeigt hat und zum EV2 selbst auch noch ein paar Details fehlen, dürfte das, wenn der GT am Ende überhaupt kommt, eher ein Thema für 2027 sein. Doch da Kia diesen Schritt nicht dementiert hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass ein GT in Entwicklung ist.