Kurz vor Deutschland-Start: HBO Max wird schon wieder teurer

Warner erhöht auch in diesem Jahr die Preise für HBO Max und somit das dritte Jahr in Folge. Dieser Schritt hat sich bereits angedeutet, ist mittlerweile aber auch für uns relevant, denn HBO Max wird schon Anfang 2026 in Deutschland starten.

Deutsche Preise wurden bisher noch keine kommuniziert, aber in den USA zahlt man jetzt 11 Dollar (Basis mit Werbung), 18,50 Dollar (Standard) und 23 Dollar (Premium) pro Monat. So in etwa könnten dann auch die Euro-Preise aussehen.

Da man mit HBO Max allerdings sehr schnell in die Top 3 der Streamingdienste in Deutschland möchte, rechne ich 2026 mit einigen Deals und Angeboten. Man wird das wie andere Anbieter machen und zum Marktstart die Kunden anlocken wollen.

Samsung Galaxy XR vorgestellt: Das erste Headset mit Android XR

Samsung hat heute zusammen mit Qualcomm und Google das erste Headset einer neuen Android-Plattform vorgestellt, denn die Samsung Galaxy XR…

22. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

