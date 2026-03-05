Apple zeigt sieben Neuheiten, aber es gibt offene Fragen

Es war eine spannende und große Produktwoche bei Apple, in der man sehr viele neue Produkte zeigte. In den meisten Fällen war es aber ein eher kleines Upgrade, daher gab es auch kein vollwertiges Event mit Keynote, sondern nur ein Hands On an ausgewählten Orten und Pressemitteilungen im Vorfeld. Was wurde gezeigt?

Theoretisch könnte man noch den Apple M5 Pro und Apple M5 Max als „Produkt“ einstufen, ich habe hier aber nur die Produkte aufgezählt, die man aktiv kaufen kann. Dazu kamen noch neue Farben für Cases und einige neue Watch-Armbänder.

Zu wenig für ein vollwertiges Apple Event, zu viel und zu wichtig, um es einfach nur so ankündigen. Daher gab es nicht nur Pressemitteilungen, sondern meistens noch ein Produktvideo und Medien wurden gestern für erste Eindrücke eingeflogen.

Apple: Es gibt noch offene Fragen

Doch was ist eigentlich mit dem neuen Apple iPad, welches sich ebenfalls vorher andeutete, damit hätte ich fest gerechnet. Das aktuelle Modell hat weiterhin einen Apple A16 (!) und bis heute nicht die Apple Intelligence, was sehr seltsam ist.

Außerdem wurde kein einziges Wort zum Stand von Siri verloren, obwohl Apple ja einige Neuerungen auf 2026 verschieben musste. In iOS 26.4 fehlt bisher auch jede Spur und der neue Display-Speaker wurde diese Woche auch nicht vorgestellt.

Eine zuverlässige Quelle sprach vor ein paar Wochen davon, dass wir das neue Siri noch Ende Februar sehen, gab aber später auch an, dass es weiterhin Probleme gibt. Der neue Apple HomePod Mini 2 wurde bisher auch noch nicht vorgestellt.

Und dann wäre da noch der neue Apple TV, der sich u.a. mit den neuen AirTags im Code von Apple andeutete, die mittlerweile vorgestellt wurden. Meine Vermutung ist aber, dass das neue Siri, der HomePod Mini 2, der aktualisierte Apple TV und Display-Speaker zusammenhängen und alle in etwa zeitgleich kommen werden.

Je länger also Siri 1.5 benötigt, desto länger benötigt die neue Hardware.

Apple: Fazit zu den neuen Produkten

Das iPhone 17e ist wie erwartet, es ist wieder viel zu teuer, wird aber sicher mit der Zeit ein passabler Deal in Angeboten und in Verträgen. Beim iPad Air gibt man sich keine Mühe mehr, da nutzt Apple sogar die mittlerweile sehr alten Produktbilder.

Dies trifft auch auf das neue Apple MacBook Air zu. Kann man kaufen, aber es ist der minimale Aufwand und da lohnt es sich definitiv erste Angebote abzuwarten.

Mich wundert, dass der M5 Pro und M5 Max so spät kommen, denn im Herbst steht das ganz neue MacBook Pro des M6-Lineups an und das kommt mit OLED und mehr. Wenn man nicht unbedingt jetzt kaufen muss, dann würde ich das abwarten.

Bei den Displays habe ich, mit Blick auf die Preise, mehr erwartet. Aber die werden sich für Apple kaum rechnen, da die Gewinnmarge bei solchen Produkten allgemein nicht so gut ist. Die XDR-Version würde mir gefallen, ist aber für die Technik viel zu teuer. Auch hier merkt man, dass Apple derzeit eher auf „Sparflamme“ fährt.

Die RAM-Krise sorgt für höhere Kosten, was ein echtes Problem ist.

Daher bin ich positiv überrascht, wie günstig das neue MacBook Neo, was natürlich das Highlight der Woche ist, wurde. 699 Euro sind eine gute UVP zum Start und im Moment ist ein MacBook Air im Angebot vielleicht noch etwas attraktiver, aber der Preis wird sinken und vielleicht sogar irgendwann bei 500 bis 550 Euro landen.

Ich bin die falsche Zielgruppe, aber meine Frau wäre es und sie musste letztes Jahr einen neuen Laptop kaufen und es wurde ein MacBook Air. Hätte man noch warten können, dann hätte ich auf ein Angebot für das MacBook Neo abgezielt. Das würde ihr vollkommen ausreichen und wird für viele Windows-Hersteller ein Problem sein.

Die restlichen Neuheiten sind, aber damit habe ich gerechnet (wenn auch etwas mehr bei den Displays erwartet) eher „langweilig“ und die übliche Produktpflege, bei der man Angebote abwartet. Das MacBook Neo will ich mir aber anschauen.

