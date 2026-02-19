Meta: Erste Smartwatch soll Ende 2026 kommen

Vor ein paar Jahren gab es viele Gerüchte zu einer „Facebook Smartwatch“, die aber später eingestellt wurde. Die Idee einer Smartwatch blieb aber erhalten und laut The Information wird Meta diese Ende des Jahres auf den Markt bringen.

Meta plant auch eine zweite Generation der Brille mit Display, die letztes Jahr sogar besser als erwartet ankam. Der Marktstart bei uns wurde verschoben, vermutlich wird es dann direkt die zweite Generation der Ray-Ban Display in Europa geben.

Doch zurück zur Smartwatch, diese trägt intern den Codenamen „Malibu 2“ und soll den Fokus auf Health, Fitness und KI legen. Falls da aber wirklich eine Kamera verbaut ist, dann sehe ich das eher kritisch, da ich meine Smartwatch auch immer wieder in Situationen trage, wo eine Kamera (vor allem von Meta) nicht gut wäre.