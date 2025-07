Neue Premiummarke aus China will in Europa angreifen

BYD dürften mittlerweile die meisten in Deutschland kennen, das Unternehmen aus China, dessen vollständiger Name „Build Your Dreams“ lautet, erlangte vor allem bei der EURO 2024 große Bekanntheit. Und so langsam läuft es mit dem Verkauf.

Doch BYD hat größere Ziele, man möchte die weltweite Nummer 1 werden und das nicht nur mit der Kernmarke, wie viele Konzerne, folgen Untermarken. Eine nennt sich YangWang und wurde 2023 in China als Luxusmarke ins Leben gerufen.

Nach über zwei Jahren hat Stella Li von BYD jetzt offiziell bei Autocar verraten, dass die Marke nach Europa kommt. Anfang 2026 steht zunächst Denza an, die sich eher auf Audi-Level bewegen, dann folgt YangWang, in etwa auf Porsche-Level.

Details zu den geplanten Elektroautos für Europa gibt es noch nicht, aber es sollte klar sein, dass das keine Modelle für den Massenmarkt werden. Selbst in China legt man teilweise über 200.000 Euro (umgerechnet) auf den Tisch, bei uns werden die Autos nicht günstiger sein. Mal schauen, ob der Name bei uns erfolgreich sein wird.

