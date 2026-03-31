Neue Xbox und neue Spiele? Microsoft kündigt großes Event an

Microsoft hat zum Xbox Games Showcase 2026 am 7. Juni geladen und nach dem Event findet auch direkt noch eine Gears of War: E-Day Direct statt. Man plant also wieder ein großes Event im Sommer und wird dort viele neue Xbox-Spiele zeigen.

Für mich wird das Xbox Event aber nicht nur mit Blick auf die kommenden Spiele der Xbox Studios spannend, mittlerweile spricht man ja auch offen über Projekt „Helix“, sprich die nächste Xbox. Wird man uns vor Ort schon die Hardware zeigen?

Mit finalen Details rechne ich nicht, immerhin soll es die Developer Kits erst 2027 geben, aber Microsoft spricht mittlerweile offen über die neue Xbox und es würde mich nicht wundern, wenn man dies auch auf dem großen Sommer-Event tut.