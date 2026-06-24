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Nissan stellt wichtiges Elektroauto überraschend ein

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Das mit großem Abstand meistverkaufte Auto von Nissan ist in Europa der Qashqai und daher kündigte Nissan vor etwas mehr als zwei Jahren eine vollelektrische Version von diesem an. Doch das Projekt wurde eingestellt, so Reuters exklusiv.

Damit fällt bei Nissan ein extrem wichtiges Elektroauto weg und obwohl Nissan das in einer Stellungnahme nicht direkt kommentieren wollte, so deutete man mit einem „elektrifizierten“ Schritt an, dass der Fokus vorerst auf den Hybriden liegen wird.

Der neue und vollelektrische Leaf ist mittlerweile erhältlich, der neue Juke wurde als Elektroauto gezeigt und ausgerechnet der Bestseller der drei Elektroautos, die man 2023 ankündigte, fällt weg. Das überrascht mich dann ehrlich gesagt doch sehr.

Vor allem, da Nissan erst vor wenigen Tagen von Wachstum sprach und sich wieder steigern möchte, so ein Elektro-SUV hätte dabei geholfen. Grund sind die Kosten, so die Quelle, Nissan geht es nicht gut und man muss schauen, dass man überlebt.

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23. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Samana 👋
    sagt am

    Nissan ist wie Mitsubishi Pleite und auf Fahrzeugentwicklung von Renault angewiesen.

    Renault hat allein auf seine Elektroauto Sparte mehr als 10 Milliarden Euro abgeschrieben.

    Antworten

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