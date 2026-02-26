Nothing Headphone (a): Neue Kopfhörer werden eine farbenfrohe Angelegenheit

Wie bereits in Gerüchten angedeutet plant das Unternehmen Nothing mit den Nothing Headphone (a) eine günstigere Alternative im Bereich der Over-Ear-Kopfhörer. Wie beim Nothing Phone 4a veröffentlicht das Unternehmen jetzt ein erstes Teaser-Bild zum neuen Produkt und bestätigt damit ein weiteres Gerücht.

Das erste Teaser-Bild zeigt zwar die neuen Kopfhörer nicht vollständig, aber eindeutig in der Farbe Gelb, die der recht zuverlässige Leaker „billbil-kun” bereits vor einigen Wochen angedeutet hat. Weitere Farben wie Pink, Weiß und Schwarz sind ebenfalls geplant. Als Preis für die Nothing Headphone (a) werden 159 Euro genannt.

Bisher sind noch keine technischen Daten bekannt. Bis zum Event sind es ja noch einige Tage, also habt Geduld. Anfangs hatte ich großes Interesse an den Nothing Headphone 1, sie waren mir allerdings schlussendlich doch zu teuer. Die Nothing Headphone (a) könnten bei mir also mit dem Preis richtig gut ankommen.