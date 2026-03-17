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PlayStation: Bend Studio arbeitet am „nächsten hochkarätigen Konsolentitel“

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Bend Studio, ein PlayStation Studio von Sony, sucht in letzter Zeit immer häufiger nach Verstärkung im Team und gibt an, dass man an einem neuen Spiel arbeitet. Es sei ein „hochkarätiger Konsolentitel“ in Entwicklung. Konkrete Details fehlen aber.

Die Entwickler wurden vor allem durch Days Gone bekannt, man wirbt allerdings auch mit Uncharted Golden Abyss und Syphon Filter. Das letzte Spiel ist eine ganze Weile her, denn Days Gone erschien vor 7 Jahren (letztes Jahr kam ein Remaster).

Es gibt Gerüchte, dass Bend Studio ebenfalls an einem Live-Service-Spiel für Sony gearbeitet hat, welches Teil der großen Strategie war und eingestellt wurde. Man dürfte sich also am Anfang eines neuen Spiels befinden, das wird Jahre dauern.

Days Gone 2 wird eher nicht kommen

Viele Fans wünschen sich Days Gone 2, aber diesem Schritt wurde bereits 2024 eine Absage erteilt. Hat sich die Meinung nach dem Remaster geändert? Unklar, bisher gibt es noch keine neuen Gerüchte. Ich hoffe nur, dass es nicht ein anderes Live-Service-Spiel ist und wir wieder einen AAA-Singleplayer-Titel bekommen.

Die gute Nachricht: Bend Studios darf weitermachen, das ist in der heutigen Zeit nach einem Fehlschlag nicht mehr selbstverständlich, wie auch Sony gezeigt hat.

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17. März 2026 | Jetzt lesen →

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