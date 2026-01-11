PlayStation Portal Pro: Sony plant offenbar neue Version des Handhelds

Gaming

Mit dem PlayStation Portal ist Sony ein ziemlicher Erfolg gelungen, dem das Unternehmen selbst dem Produkt nicht in diesem Ausmaß zugetraut hätte – auch mein Redaktionskollege Oliver war „komplett überrascht„. Der Gaming-Handheld ist nämlich streng genommen kein Handheld, sondern ein Remote- und Cloud Gaming-Handheld und wird oft als Ergänzung zur PlayStation 5 (Pro) verstanden.

Pro-Variante mit OLED-Display?

Sony hat diesen Erfolg bemerkt und das Gerät seit geraumer Zeit mit neuen Updates, wie der Cloud Gaming-Funktion, erweitert. Doch auch aus Hardware-Sicht sind Neuerungen geplant: So soll das Unternehmen eine neue Version des Handhelds planen.

Der Leaker „Zuby Tech“ behauptet nämlich, dass Sony eine Version plant, die den Namen „PlayStation Portal Pro“ tragen soll. Gegenüber der jetzigen Version soll es keine grundlegenden Änderungen geben, als Display soll jedoch ein OLED-Bildschirm mit 120 Hz zum Einsatz kommen.

Das PlayStation Portal ist Mitte November 2023 auf den Markt gekommen. Ein Nachfolger beziehungsweise eine neue Revision könnte also zeitlich durchaus Sinn ergeben. Es liegt auf der Hand, dass Sony den Erfolg des Geräts weiter vorantreiben möchte. Es ist also nur konsequent, diese Entwicklung mit einer aktualisierten Version zu begünstigen, auch wenn ich mir einen „richtigen” Handheld von Sony wünsche. Es zirkulieren ja dazu auch Gerüchte.


