Polestar 7: Das neue Elektroauto geht die Sache anders an

Polestar ist eine Marke, deren Fokus schon immer sehr stark auf dem Design lag und die ehemalige Untermarke von Volvo wurde einige Jahre vom alten Designchef geleitet. Doch nicht alle sehen das Design von Polestar positiv, daher gibt es eine Änderung. Thomas Ingenlath ist als Chef weg und es gibt einen neuen Designchef.

Philipp Römers, der vorher viele Jahre bei Audi gearbeitet hat und unter anderem auch am Design des VW Golf 7 beteiligt war, leitet das Design bei Polestar. Und er will die Sache etwas anders angehen, wie er bei Autocar mitgeteilt hat. Es wird zwar keine Revolution beim Design geben, aber man strebt jetzt eine Evolution an.

Polestar will jetzt dynamischer werden

Der Polestar 5 kommt jetzt, da wird sich nichts mehr ändern, da haben wir schon die Serienversion gesehen. Und der Polestar 6 wurde vorerst auf Eis gelegt, das erste Modell, welches also diese neue Richtung einschlagen wird, ist der Polestar 7 für 2028. Der kompakte SUV ist auch gleichzeitig wichtig für die Geely-Marke.

Doch was will Philipp Römers ändern, wie sieht diese Evolution aus? Gezeigt hat man bisher noch nichts, aber es wird „deutlich dynamischer“. Polestar ist eine sehr sportliche Marke, dieser Charakter kommt aber nicht immer herüber. Der 7er wird also etwas aggressiver und tiefer sein, auch wenn es am Ende ein SUV bleibt.

Polestar plant emotionaleren Innenraum

Es steht im Raum, dass der Polestar 7 das Pendant zum ganz neuen Volvo EX40 wird, vermutlich ist das also die sportlichere Version von Volvo. Und auch Innen wird sich etwas tun, das Display in der Mitte wird auf den Fahrer gerichtet und es soll ein bisschen „emotionaler“ werden, Polestar wirkt doch gerne etwas „kühl“.

Ich bin auf die ersten Skizzen und das Design des Polestar 7 gespannt, sehe das aber auch etwas kritisch, denn das kühle und minimalistische Design ist genau das, was mir an Polestar gefällt. Understatement, aber mit Power. Ich brauche nicht das auffällige Design eines AMG oder M. Schauen wir also mal, was Römers da plant.