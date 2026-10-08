Gaming

Rockstar verkauft jetzt neues Merch für GTA 6

Oliver Schwuchow
Von

Kurz nach den offiziellen Details rund um die Musik in GTA 6 hat Rockstar jetzt direkt nachgelegt, ihr dürft heute doch noch etwas kaufen. Es gibt neuen Merch im Store von Rockstar und die Kollektion mit Shirts, Kappen und mehr ist online.

Hat sich dank zahlreicher Leaks bereits angedeutet und gefällt mir zwar nicht so gut wie die Kollaboration mit den Miami Heat, aber da sind ein paar Dinge dabei, die ich mir vielleicht anschauen werde. So ein Shirt zum Spiel ist ja doch noch drin.

Schaut ab sofort im Shop von Rockstar Deutschland nach, ihr benötigt aber einen Account, dann könnt ihr direkt bestellen. Ich weiß nicht, ob die Produkte limitiert sind, bei sehr beliebten Artikeln könnte die Nachfrage aber sicher sehr groß sein.

Events · 8. Oktober 2026

Es geht los: Apple lädt zum Event im Oktober ein

Der September war nur der Auftakt in diesem Jahr, denn Apple hat im Oktober mehr Neuheiten geplant und zwei Events… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Es geht los: Apple lädt zum Event im Oktober ein
08.10.26 · Events
Das neue Jaguar: Mehr Luxus und deutlich weniger Autos
08.10.26 · Mobilität
Die Xbox geht neue Wege: Microsoft kündigt „XP“ an
08.10.26 · Gaming
GTA 6: Rockstar nennt offizielle und neue Details
08.10.26 · Gaming
GTA 6: Der bisher größte Leak zum Spiel ist da
08.10.26 · Gaming
N26 öffnet neues Anlageangebot für alle Kunden
08.10.26 · Fintech
Elektroautos: Diese Zahlen überraschen selbst Skeptiker
08.10.26 · Mobilität
PlayStation: Sony stellt wohl VR-Ambitionen ein
08.10.26 · Gaming
Joyn auf Wachstumskurs: Reality-TV macht den Unterschied
08.10.26 · Unterhaltung
Microsoft spricht über die nächste Xbox-Generation
07.10.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Rockstar verkauft jetzt neues Merch für GTA 6