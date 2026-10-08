Rockstar verkauft jetzt neues Merch für GTA 6

Kurz nach den offiziellen Details rund um die Musik in GTA 6 hat Rockstar jetzt direkt nachgelegt, ihr dürft heute doch noch etwas kaufen. Es gibt neuen Merch im Store von Rockstar und die Kollektion mit Shirts, Kappen und mehr ist online.

Hat sich dank zahlreicher Leaks bereits angedeutet und gefällt mir zwar nicht so gut wie die Kollaboration mit den Miami Heat, aber da sind ein paar Dinge dabei, die ich mir vielleicht anschauen werde. So ein Shirt zum Spiel ist ja doch noch drin.

Schaut ab sofort im Shop von Rockstar Deutschland nach, ihr benötigt aber einen Account, dann könnt ihr direkt bestellen. Ich weiß nicht, ob die Produkte limitiert sind, bei sehr beliebten Artikeln könnte die Nachfrage aber sicher sehr groß sein.

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