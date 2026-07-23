Samsung bessert beim Update-Support für Smartwatches nach

Bei den Smartphones gehört Samsung neben Google zu den besten Marken, wenn es um Updates geht. Bis zu sieben Jahre lang versorgt Samsung seine Modelle und das nicht nur bei der Sicherheit, sondern auch bei den großen Android-Updates.

Doch die Smartwatches hinkten diesem Versprechen hinterher, denn da garantiert Samsung nur vier Jahre. Das steigert Samsung, beginnend mit der Galaxy Watch 9 und Galaxy Watch Ultra 2. Ab sofort gibt es fünf Jahre lang Updates bei Samsung.

Unklar ist, was das für ältere Modelle bedeutet, sprich die Samsung Galaxy Watch 8 von 2025. Da Samsung aber in diesem Jahr den Chip gewechselt hat und ab sofort bei Qualcomm ist, vermute ich, dass die Änderung auch daran liegt. Ich gehe also nicht davon aus, dass Samsung die älteren Uhren deshalb länger versorgen wird.

Zahl der Updates wird weniger relevant

Doch fünf Jahre sind in der Welt der Wearables durchaus gut, selbst Marken wie Apple liefern hier nicht mehr ab (in diesem Jahr sogar noch deutlich weniger). Die Frage bei Updates ist in der heutigen Zeit aber nicht, wie lange es diese gibt, viel wichtiger ist, wie viele der neuen Funktionen noch auf die alten Modelle kommen.

Große Marken werben auf der einen Seite mit einem längeren Support, auf der anderen Seite streichen sie immer mehr Neuerungen aus den Updates. Wichtig ist also nicht, wie lange es Updates gibt, sondern wie gut diese Updates am Ende sind.

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