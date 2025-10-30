Smartphones

Samsung setzt bei Smartphones voll auf Premium

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Die MX-Sparte von Samsung (Mobile eXperience) konnte im letzten Quartal im Vergleich zum Quartal davor und zum Vorjahresquartal zulegen, was vor allem am sehr erfolgreichen Marktstart des Samsung Galaxy Z Fold 7 lag, so Samsung.

Laut Samsung kommen derzeit vor allem die Flaggschiff-Produkte der Marke gut an und daher wird man sich im vierten Quartal darauf fokussieren. Man möchte mit „saisonale Aktionen“ die Nachfrage nach der Galaxy S- und Z-Reihe steigern.

2026 steht im Fokus der „KI-Smartphones“

Und weil das aktuell so gut läuft, wird das laut Samsung auch 2026 die Strategie für Samsung MX sein, man setzt vor allem auf „KI-Smartphones“. Samsung ist laut eigenen Angaben seit der Galaxy S24-Reihe in der „Ära der KI“ angekommen.

Gegen Ende der Geschäftszahlen spricht Samsung allerdings auch von „Zeiten der Unsicherheit“, was bedingt durch „steigender Materialkosten“ verschlimmert wird. Man will schauen, dass die Kosten für neue Smartphones nicht zu sehr steigen.

Daher bekommen wir nächstes Jahr vermutlich doch eine „normale S-Reihe“ und kein Experiment und auch bei gewissen Komponenten (wie den Kamerasensoren) nutzt Samsung keine neuen und teuren Produkte. Daher spricht man auch von „KI-Smartphones“, denn man hofft, dass KI-Extras die Verkaufszahlen weiter pushen.

Xbox 2024 Header

Xbox bricht ein: Microsoft verkauft kaum noch Konsolen

Der Absturz der Xbox hält zuverlässig an und wenn man sich die Meldungen rund um Microsoft anschaut, dann wird man…

30. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze51 🌀
    sagt am

    Noch habe ich KI nicht wirklich gebraucht.
    Außer dass mir bei der Suche in Chrome oben jetzt gleich die eine Zusammenfassung meiner Antwort zeigt

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung setzt bei Smartphones voll auf Premium
Weitere Neuigkeiten
Toyota plant sehr großen Schritt für Elektroautos
in Mobilität
Xbox 2024 Header
Xbox bricht ein: Microsoft verkauft kaum noch Konsolen
in Gaming
Neue Serien und Filme bei Disney+: Das sind die Neuheiten im November 2025
in News
Gta 6 2026 Header
Neuigkeiten zu GTA 6? Rockstar überarbeitet seine Homepage
in Gaming
Der neue Amazon Echo Studio hat mich im ersten Test überrascht
in News
Sony Playstation 5 Ps5 Dualsense Edge Controller Detail
Amazon ändert seine Strategie für Gaming
in Gaming
Subaru: Dieses Elektroauto geht neue Wege
in Mobilität
Überraschung: Auch Huawei hat ein Air-Smartphone
in Smartphones
HBO Max startet im Januar 2026 in Deutschland
in Dienste
Scrubs Disney Header
Das Comeback von Scrubs hat ein offizielles Datum
in News