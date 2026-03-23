Samsung unterstützt jetzt ebenfalls AirDrop

Google überraschte uns Ende letzten Jahres, als man AirDrop-Support für Android ankündigte und das direkt in die eigenen Pixel-Modelle packte. Es ist nicht alles damit möglich, weil es nicht von Apple unterstützt wird, aber es reicht aus.

Weitere Marken sollten folgen, so Google, und Samsung startet Ende der Woche in den USA. Dann kann man, sofern man ein Gerät der S26-Reihe hat, über Quick Share seine Inhalte an ein Apple-Gerät über AirDrop schicken. Und bei uns?

Weitere Regionen, darunter auch Europa, sollen später folgen, so Samsung. Man muss die AirDrop-Funktion aber erst mit einem Haken („Mit Apple-Geräten teilen“) aktivieren. Unklar ist, ob ältere Modelle, wie die S25-Reihe, das auch erhalten.

Da Apple aber bisher nicht dagegen vorging, und man könnte es sicher mit einem Update irgendwie sperren, scheint man damit fein zu sein. Komisch ist des aber irgendwie dennoch, denn das ist kein offizieller Support, es ist eine Bastellösung.