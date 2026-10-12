Überraschung: Stargate als Serie für Amazon Prime Video geplant

Vor knapp einem Jahr kündigte Amazon ganz groß ein Comeback von Stargate für Prime Video an und wollte vor allem die Serie neu beleben. Doch nach fast einem halben Jahr mit vielen Problemen entschied man sich für das Ende des Projekts.

Jetzt ist es zurück, wie Variety erfahren hat, wenn auch noch ganz am Anfang. Jac Schaeffer ist bei MGM Amazon eingestiegen und hat einen exklusiven Vertrag für Prime Video, der auch Stargate beinhaltet, die Serie kommt also vielleicht doch.

Laut Quelle soll „in absehbarer Zeit“ ein Raum für Schreiber eingerichtet werden, eine offizielle Ankündigung steht allerdings noch auch. Details zur Serie stehen also noch aus, aber sollte das Projekt fortschreiten, wird es Amazon sicher bestätigen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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