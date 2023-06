Aktion verlängert: fraenk Mobilfunk mit mehr Datenvolumen – 10 GB statt 7 GB

Überraschend hat der Mobilfunkanbieter fraenk seine aktuelle Freunde-Aktion verlängert. Diese sollte eigentlich morgen auslaufen.

Bisher gab es keine Informationen darüber, ob die aktuelle fraenk-Aktion noch einmal verlängert wird und auch fraenk selbst schweigt sich in der App und in der weiteren Kommunikation noch dazu aus. Eine kleine Anpassung verrät aber nun: Die Aktion endet nicht wie geplant am morgigen 6. Juni 2023, sondern wird bis zum 10. Juli 2023 verlängert.

Zu sehen ist das bereits heute in der E-Mail, (die uns vorliegt) die über eine erfolgreiche Anwerbung informiert (siehe Screenshot).

Bis dahin erhalten alle Neukunden, die den Tarif von fraenk neu buchen und bei der Aktivierung einen Freunde-Code (z. B. LARS13) eingeben, automatisch und dauerhaft 3 GB (statt 1 GB) zusätzliches Datenvolumen pro Monat.

Damit können sich Neukunden ab sofort 10 GB Daten für 10 Euro im Monat sichern (ausgehend vom Basisdatenvolumen von 7 GB).

Bis zu 45 GB Extra-Datenvolumen bei fraenk möglich

Für jeden „Freund“ bekommt der Werber und auch der Geworbene den gleichen Datenbonus. Das heißt: Wird ein neuer fraenk-Tarif mit dem Freunde-Code eines Bestandskunden erfolgreich aktiviert, profitiert auch dieser und erhält 3 GB mehr Datenvolumen pro Monat. Gutgeschrieben wird der Bonus für bis zu 15 Freunde, was 45 GB Extra-Datenvolumen entspricht.

Der persönliche Freundschaftscode ist für Bestandskunden in der fraenk-App hinterlegt (Rubrik: „fraenk for friends“). Ihr könnt einen unserer Codes für +3 GB extra nutzen, der lautet: LARS13 oder ihr sucht euch einen Code aus den Kommentaren aus.

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

7 GB Daten + 3 GB dauerhaft mit Freunde-Code (zum Beispiel LARS13 ) verlängert bis 10.07.23

Daten + mit Freunde-Code (zum Beispiel ) verlängert bis 10.07.23 max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload

Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) 2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat oder 24 GB Extra-Daten für 24 h nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) oder außerhalb des EU-Auslands sind nicht (bzw. nur über WLAN Call) möglich

Ich bin zufriedener Kunde bei fraenk. Der Anbieter ist wie gesagt im Netz der Telekom angesiedelt und wird technisch von Congstar realisiert. Und wer mit dem Vodafone Netz zufrieden ist, sollte auch mal einen Blick auf SIMon werfen. Dort gibt es 10 GB für knapp 9 Euro pro Monat.

Ihr könnt gerne eure fraenk Freunde-Codes (ohne Links) in den Kommentaren posten. Wir haben kein Problem damit.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

