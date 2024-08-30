Dienste

Alexa 2.0 kommt: Amazon geht neue Wege im Herbst

Autor-Bild
Von
|
Amazon Echo Dot 5 Header

Vor ein paar Tagen haben wir erneut von der neuen und besseren Alexa gehört, die für 2024 geplant ist. Es war von einer Alexa 2.0 die Rede, die allerdings bis zu 10 Dollar im Monat kosten kann und im Oktober kommt. Das behauptet auch Reuters.

Dort hat man ebenfalls von fünf internen Quellen bei Amazon gehört, dass wir eine „bemerkenswerte Alexa“ (wie sie intern auch genannt wird) im Oktober sehen. Die Überraschung ist aber, dass man ein Sprachmodell von Anthropic Claude nutzt.

Wer kein Geld bezahlt, der bekommt die alte und bekannte Alexa und wer ein paar Dollar (es ist unklar, ob Alexa 2.0 direkt zu uns kommt) auf den Tisch im Monat legt, dem antwortet eine Alexa mit einem neuen Chatbot von Anthropic im Hintergrund.

Neue Amazon Alexa mit neuer Echo-Hardware?

Amazon wollte diese Meldung nicht bestätigen, gab aber an, dass man für Alexa auf unterschiedliche Sprachmodelle zurückgreift. Vermutlich wird es dann ein Event für die Ankündigung geben, im Herbst sehen wir ja häufig die neue Echo-Hardware.

Mal schauen, ob die Alexa-Kunden das annehmen, monatlich zahlen und welche Echo-Hardware unterstützt wird. Mit einer ganz neuen Alexa könnte ich mir gut vorstellen, dass Amazon da womöglich eine passende Hardware-Offensive plant.

Apple Ios 18 Siri Intelligence Header

ChatGPT-Integration in iOS 18: Apple will in OpenAI investieren

Apple setzt bei der Apple Intelligence nicht nur auf eigene Lösungen, man wird mit iOS 18 (später, nicht mit dem…

30. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Alexa 2.0 kommt: Amazon geht neue Wege im Herbst
Weitere Neuigkeiten
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables