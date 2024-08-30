Alexa 2.0 kommt: Amazon geht neue Wege im Herbst

Vor ein paar Tagen haben wir erneut von der neuen und besseren Alexa gehört, die für 2024 geplant ist. Es war von einer Alexa 2.0 die Rede, die allerdings bis zu 10 Dollar im Monat kosten kann und im Oktober kommt. Das behauptet auch Reuters.

Dort hat man ebenfalls von fünf internen Quellen bei Amazon gehört, dass wir eine „bemerkenswerte Alexa“ (wie sie intern auch genannt wird) im Oktober sehen. Die Überraschung ist aber, dass man ein Sprachmodell von Anthropic Claude nutzt.

Wer kein Geld bezahlt, der bekommt die alte und bekannte Alexa und wer ein paar Dollar (es ist unklar, ob Alexa 2.0 direkt zu uns kommt) auf den Tisch im Monat legt, dem antwortet eine Alexa mit einem neuen Chatbot von Anthropic im Hintergrund.

Neue Amazon Alexa mit neuer Echo-Hardware?

Amazon wollte diese Meldung nicht bestätigen, gab aber an, dass man für Alexa auf unterschiedliche Sprachmodelle zurückgreift. Vermutlich wird es dann ein Event für die Ankündigung geben, im Herbst sehen wir ja häufig die neue Echo-Hardware.

Mal schauen, ob die Alexa-Kunden das annehmen, monatlich zahlen und welche Echo-Hardware unterstützt wird. Mit einer ganz neuen Alexa könnte ich mir gut vorstellen, dass Amazon da womöglich eine passende Hardware-Offensive plant.