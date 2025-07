Alles steht Kopf 2: Neuer Pixar-Film bricht Rekord

Disney hat Pixar nicht unbedingt gut in der Pandemie behandelt und daher setzt man derzeit auf eine neue Strategie, die vor allem aus Fortsetzungen von bisher erfolgreichen Filmen beruht. Und der neue Pixar-Film dürfte Disney hier bestätigen.

Alles steht Kopf 2 knackt die Milliarde

Alles steht Kopf 2 (oder Inside Out 2 im Original) hat nämlich schon nach wenigen Wochen die Milliarde beim Umsatz im Kino geknackt und ist damit auf dem Weg in die Top 50 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Das ist außerdem ein neuer Rekord.

In diesem Zeitraum (von etwas weniger als einem Monat) hat das bisher noch kein animierter Film geschafft. Und damit ist es auch der bisher erfolgreichste Film des Jahres. Falls der Erfolg im Kino anhält, dann könnte der neue Film auch den bisher erfolgreichsten Film von Pixar (Die Unglaublichen 2, 1,24 Milliarden Dollar) ablösen.

Hoffnungsträger für Pixar Studios

Anfang des Jahres gab es viele Entlassungen bei Pixar und ich bin gespannt, ob der Erfolg vielleicht mal wieder zu einem Umdenken bei Disney führt. Meine Vermutung ist zwar, dass noch mehr Fortsetzungen genehmigt werden, aber vielleicht gibt es dann auch, wenn diese alle erfolgreich im Kino laufen, wieder mehr Geld für Pixar.

Mit Toy Story 5 steht übrigens schon die nächste Fortsetzung bei Pixar an, und das von der erfolgreichsten Marke des Filmstudios, aber diese kommt erst 2026. Vorher (also 2025, am 13. Juni, um genau zu sein) sehen wir ein neues Pixar-Original (Elio).

