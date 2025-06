Alter Apple-Designer hilft bei neuem KI-Gadget

Jony Ive hat sich einen Namen in der Tech-Welt gemacht und jeder dürfte mal eines der Produkte in der Hand gehabt haben, die von ihm bei Apple abgesegnet wurden. Doch er verließ Apple vor ein paar Jahren, weil er andere Dinge entwerfen wollte.

Hardware-Gadget mit ChatGPT in Planung

Bisher war das gar nicht so viel und beeindruckend, aber OpenAI konnte den alten Apple-Designer von einer Zusammenarbeit überzeugen. In der New York Times hat man bestätigt, dass OpenAI und Jony Ive jetzt an einem neuen KI-Gadget arbeiten.

Es ist nicht das erste KI-Gadget der Welt, wobei bisherige Versuche durchaus als Flop bezeichnet werden können. So langsam steigen aber auch die großen Marken in die Hardware ein, bei Midjourney hat man das ebenfalls im Sommer bestätigt.

Details zum Projekt von OpenAI gibt es bisher noch nicht, aber es dürfte rund um ChatGPT aufgebaut sein, der Chatbot steht sicher im Fokus. Klingt spannend, wenn ein Hardware-Projekt mit KI eine Chance hat, dass vermutlich das vom Marktführer.

