Apple iOS 18: Das ist die Roadmap der Updates

Apple verteilt seit einer Woche mit iOS 18 ein großes Update, aber das ist noch nicht fertig und die Funktion, mit der man die neuen iPhones bewirbt, fehlt hier. Die ganze neue Apple Intelligence wird sogar erst 2025 als finale Version erscheinen.

Laut Apple wird diese in ihrer ersten Version erst im Oktober kommen, man testet bereits iOS 18.1, und laut Mark Gurman ist das Update für Mitte Oktober geplant. Für uns übrigens ebenfalls spannend, weil Apple Pay-Alternativen damit kommen.

Mit iOS 18.1 wird Apple dann auch die ersten größeren Bugs beseitigen, aber man arbeitet auch schon an iOS 18.2, was im November einen finalen Status erreichen soll, damit es Apple im Dezember verteilen kann. Mit dabei sind dann die Genmoj und der Image Playground. Im Januar steht dann bereits iOS 18.3 bei Apple an.

Es ist noch nicht ganz klar, ob damit schon die restlichen Neuerungen der Apple Intelligence kommen, aber diese sollen laut interner Roadmap mit iOS 18.4 im März geplant sein. Das ist der Monat, in dem die Apple Intelligence endlich final sein wird.

Bisher ist übrigens unklar, ob die Apple Intelligence dann in Deutschland startet, denn sie lernt zwar Deutsch im nächsten Jahr, aber vielleicht nur für die Schweiz.

Apple iOS 18 mit weiteren Neuerungen

Es fehlen übrigens noch andere Funktionen von iOS 18, wie die neue Mail-App, die soll mit iOS 18.2 im Dezember kommen. Und es wäre möglich, dass wir damit auch die neuen Emojis sehen. Apple könnte außerdem weitere Funktionen für iOS 18 in Planung haben, die noch nicht angekündigt sind, aber der Fokus liegt auf der KI.

Interessant ist, dass diese erst im März 2025 abgeschlossen ist, wenn Apple schon kurz danach auf der WWDC 2025 den nächsten Schritt mit iOS 19 zeigen und die Gerüchteküche zur iPhone 17-Reihe brodeln dürfte. Apple setzt beim Marketing bei dieser iPhone-Generation auf eine Funktion, die erst in vielen Monaten fertig ist.

Für uns in Deutschland ist die Roadmap von iOS 18 bisher unspektakulär, aber ich hoffe, dass wir vielleicht bald ein Update zur Lage der Apple Intelligence in der EU bekommen. Oder wird Apple wirklich komplett auf die neue KI bei uns verzichten?

