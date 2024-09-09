Apple Event: Livestream und deutsche Uhrzeit

Apple wird heute neue iPhones, neue Watches und neue AirPods vorstellen, denn um 19 Uhr deutscher Zeit startet das große Apple Event. Es gibt mehrere Wege, wie ihr es im Livestream verfolgen könnt, einer wäre über die Webseite von Apple.

Alternativ gibt es natürlich wie immer den Livestream bei YouTube, den ich euch hier eingebunden habe. Falls ihr einen Apple TV besitzt, dann könnt ihr das Event auch dort über die entsprechende App schauen. Wie lange geht das Apple Event? Das ist unklar, ich würde aber wie immer mit 60 bis maximal 90 Minuten rechnen.

Apple dürfte heute das iPhone 16 (Plus), das iPhone 16 Pro (Max), die Apple Watch Series 10, die Apple Watch SE 3, die Apple AirPods 4 und die Apple AirPods Max 2 zeigen. Eine Apple Watch Ultra 3 ist für dieses Jahr nicht geplant und neue iPads, Macs oder einen neuen Apple TV dürfte es (auf einem Event?) im Oktober geben.