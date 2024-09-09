Apple Event: Livestream und deutsche Uhrzeit
Apple wird heute neue iPhones, neue Watches und neue AirPods vorstellen, denn um 19 Uhr deutscher Zeit startet das große Apple Event. Es gibt mehrere Wege, wie ihr es im Livestream verfolgen könnt, einer wäre über die Webseite von Apple.
Alternativ gibt es natürlich wie immer den Livestream bei YouTube, den ich euch hier eingebunden habe. Falls ihr einen Apple TV besitzt, dann könnt ihr das Event auch dort über die entsprechende App schauen. Wie lange geht das Apple Event? Das ist unklar, ich würde aber wie immer mit 60 bis maximal 90 Minuten rechnen.
Apple dürfte heute das iPhone 16 (Plus), das iPhone 16 Pro (Max), die Apple Watch Series 10, die Apple Watch SE 3, die Apple AirPods 4 und die Apple AirPods Max 2 zeigen. Eine Apple Watch Ultra 3 ist für dieses Jahr nicht geplant und neue iPads, Macs oder einen neuen Apple TV dürfte es (auf einem Event?) im Oktober geben.
naja mein Iphone XS Max bekommt auch noch das Update auf IOS 18. sehe da also keinen Grund zu wechseln.
Mein Respekt so lange ein iPhone zu, oder sonst ein Smartphone zu benutzen.
Hast du den Akku schon mal wechslen müssen?
Wie sieht es mit allgemeinen Schäden aus?
Mein Pixel 4a ist jetzt erst vier jahre alt geworden :D
Habe zwar kein XS aber noch ein XR hier aus 2018, akku ist bei 76% aber das Gerät ist immer noch super in Schuss und über einen Tag Akkulaufzeit kommt man immer noch ohne Probleme :-)
Ich werde mir die 16 Pro Variante gönnen, im Januar kann ich wieder meinen Vertrag erneuern.
Mein aktuelles Gerät (Pro MAX) ist mir zu schwer.
Werde mir zukünftig keine Geräte mehr kaufen, die 200g oder mehr wiegen.
Ich spiele erstmals mit dem Gedanken vom 14 pro auf das normale Sechzehner zu wechseln 😬
Die Unterschiede sind ja winzig zwischen den Modellen, im Vergleich zum Preis.
Ich bereue es zum Teil das 15 Pro genommen zu haben. Die 3x Kamera nutze ich so selten und war fast immer enttäuscht. USB3 nie gebraucht und 120Hz sind nett aber mehr auch nicht. ProRes und ProRAW auch irrelevant für mich. Wenn ich wirklich was bearbeiten möchte kommt die Fuji eh mit, da hat das iPhone zu wenig zu bieten.
Aber 120Hz…das ist das Problem das ich beim normalen iPhone habe. Ansonsten würde ich auch zum normalen greifen.
Stört mich nicht, hab immer mal ein iPhone 15 in der Hand und da fehlt es mir nicht.
Werde sehr wahrscheinlich vom normalen 13 auf das 16 pro wechseln.
120hz und eine bessere Kamera nehme ich gerne. ggf. wird es auch das 15 Pro. Wobei die Differenz von aktuell ca. 200€ für ein 1 Jahr altes 15 Pro beim Händler den Kohl auch nicht fett macht..