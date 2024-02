Apple blickt auf 2,2 Milliarden aktive Geräte

Apple hat im Rahmen der Geschäftszahlen mal wieder einen Einblick in die Zahl der aktiven Geräte genannt und verraten, dass man mit 2,2 Milliarden einen ganz neuen Rekord erreicht hat. Vor einem Jahr knackte Apple erstmals die 2 Milliarden.

Das bedeutet nicht, dass 2,2 Milliarden Menschen ein Produkt von Apple nutzen, viele haben immerhin eine Kombination aus iPhone, Watch und iPad, aber es ist ein Anhaltspunkt für das Wachstum, denn Anfang 2022 waren es 1,8 Milliarden.

Apple erweitert die Zahl also Jahr für Jahr um 200 Millionen aktive Geräte, was eine beeindruckende Zahl ist. Leider schweigt man zur Verteilung der Geräte, doch das iPhone führt die Liste ganz klar an, da waren es 2021 schon über 1 Milliarde.

