Apple hat wohl große Pläne für neue iOS-Funktion

Apple kündigte im Rahmen der WWDC 2023 eine neue Funktion namens Standby für iOS 17 an. Das große Update wird im Herbst erwartet, vermutlich geht es wieder im September los. Und die Partner bereiten sich schon auf diese Neuerung vor.

Doch das ist nur der Anfang und das iPhone steht bei Standby vermutlich gar nicht so sehr im Fokus. Kommendes Jahr kommt wohl ein iPad Pro mit OLED-Display und es soll auch ein passendes Dock mit Speaker kommen. Vermutlich wird man dann auch den Standby-Modus für iPadOS veröffentlichen. So sieht das bei iOS 17 aus:

Standby-Modus für Macs soll kommen

Allerdings geht Apple wohl noch einen Schritt weiter, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Es soll auch ein Display für Macs geplant sein, welches einen Standby-Modus mit Inhalten bekommt. Womöglich werden wir die Funktion nach iOS in iPadOS sehen und irgendwann später dann auch noch in macOS.

Da passt es doch, dass wir Anfang des Jahres erfahren haben, dass Apple eine neue Strategie für die kommenden Monitore geplant hat und zu OLED wechseln möchte. OLED ist die vermutlich beste Technologie für so eine Standby-Funktion.

Das war im Rahmen der WWDC also nicht nur eine Preview für das iPhone, hinter Standby steckt deutlich mehr und die Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple die Neuerung nach und nach in alle Produkt mit einem größeren Display bringen wird.

