Apple iOS 18.1 kommt: Nächste Woche wird es ernst

Bei Apple steht das vielleicht wichtigste iOS-Update in diesem Jahr an, denn die neue Hardware wird bereits sehr aktiv mit der Apple Intelligence beworben, aber sie ist noch nicht da. Eine erste Beta der KI startet erst jetzt mit iOS 18.1 in den USA.

iOS 18.1 mit zwei großen Neuerungen

Für uns in Deutschland ist weiterhin unklar, ob die Apple Intelligence kommt, denn sie lernt zwar Deutsch, aber die Vorschau-Seite gibt es weiterhin nur in der Schweiz und bisher hat Apple noch nicht verraten, ob die KI wirklich in der EU starten wird.

Doch für uns ist iOS 18.1 dennoch spannend, da die Alternativen für Apple Pay in der EU anstehen. Ich bin mal gespannt, ob wir da bald konkrete Ankündigungen sehen, die Volksbanken könnten dabei sein, aber auch ein erstes Wallet von PayPal.

Datum für iOS 18.1. ist bereits bekannt

Wann werden wir iOS 18.1 sehen? Die Beta ist abgeschlossen, diese Woche dürfte der Release Candidate kommen (vermutlich noch heute) und am 28. Oktober wird das Update bekanntlich verteilt. Heute in einer Woche sehen wir also iOS 18.1.

Ich hoffe, dass iOS 18.1 wieder stabiler läuft, denn iOS 18 lief bei mir sehr gut, mit iOS 18.0.1 kam jedoch ein Update, welches bei mir mehr Bugs lieferte als entfernte. Und da es wohl kein iOS 18.0.2 gibt, hoffe ich wirklich auf ein stabiles iOS 18.1.

Video: Das Apple iPhone 17 wird gut

