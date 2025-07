Apple iOS 18.1 kommt: Das Update ist fast fertig

Apple hat diese Woche bereits die siebte Beta von iOS 18.1 veröffentlicht, denn das Update wurde schon parallel zu iOS 18 vor dem Release getestet. Es dürfte wohl die letzte Beta sein, kommende Woche rechnen wir mit dem Release Candidate.

iOS 18.1: Apple hat schon ein Datum

Das bedeutet, dass die Entwicklung von iOS 18.1 vermutlich abgeschlossen ist und Apple nur noch die letzten Fehler beseitigt, die Version nächste Woche dürfte dann eine Woche später als finales Update erscheinen (wenn es keine Fehler mehr gibt).

Eine gute Quelle lieferte uns übrigens das Datum für iOS 18.1 vor ein paar Tagen, es soll am 28. Oktober erscheinen, also in genau zwei Wochen. Mit iOS 18.1 kommen auch iPadOS 18.1, watchOS 11.1 und weitere Updates für die Produkte von Apple.

iOS 18.1: Die Apple Intelligence startet

Was bringt iOS 18.1 mit? Für den US-Markt ist vor allem die erste Beta mit ersten Funktionen der Apple Intelligence spannend, mit iOS 18.2 kommen dann weitere KI-Funktionen. Die finale Version der Apple Intelligence ist wohl mit iOS 18.4 geplant.

Apple wird der Apple Intelligence nächstes Jahr auch Deutsch spendieren, aber es ist unklar, ob Deutschland auf der Liste steht. Es wäre möglich, dass die Schweiz versorgt wird, die EU aber nicht. Apple selbst schweigt mit weiteren Details dazu.

iOS 18.1: Apple Pay-Alternativen kommen

Für uns wird iOS 18.1 aber dennoch sehr interessant, denn damit starten in der EU die Alternativen für Apple Pay. Bisher ist noch unklar, ob dann bereits im November oder Dezember neue Wallets für iOS kommen, aber die Möglichkeit dafür besteht.

Es gibt übrigens noch weitere Dinge, die bisher bei iOS 18 fehlen, wie die neue Mail-App, die Apple auf der WWDC zeigte, diese kommt aber erst mit iOS 18.2 im Dezember. Dann (oder mit iOS 18.3) ist auch mit den neuen Emojis zu rechnen.

