Apple iOS 18.1 kommt: Datum für das große Update

Apple hat iOS 18 mit der ersten Version noch nicht abgeschlossen, vor allem ein wichtiges Feature (wenn auch zunächst nur für die USA) fehlt noch, die Apple Intelligence.

Diese startet als Beta mit iOS 18.1, bevor sie 2025 (wohl mit iOS 18.4) als finale Version erscheint. Sie lernt auch Deutsch, ein Start in Deutschland ist bisher aber unklar.

Für uns ist iOS 18.1 aber dennoch spannend, denn damit kommen die Alternativen für Apple Pay in der EU. Und laut Mark Gurman steht das Update am 28. Oktober an.

Mal schauen, ob Apple noch mehr für iOS 18.2 geplant hat, das sollte aber ausreichen. Und wir sehen im Dezember schon bald iOS 18.2, da kommt also 2024 noch einiges.

