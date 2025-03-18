Apple iOS 18.4 kommt: Ein mögliches Datum für das große Update

Apple macht Fortschritte mit iOS 18.4 und hat diese Woche eine neue Beta für das große Update veröffentlicht. Es handelt sich um die vierte Beta, die ab sofort für Entwickler verfügbar ist, die öffentliche Beta dürfte aber noch diese Woche folgen.

Mit dem Update kommt die Apple Intelligence, wenn auch nicht als finale Version, aber sie verlässt die Beta und sie lernt Deutsch. Es gibt aber noch einiges mehr, wie die Option für eine neue Standard-Navigations-App und es gibt auch neue Emojis.

Bei Apple selbst spricht man mittlerweile von „Anfang April“ und da es gut läuft und man hört, dass die Beta mittlerweile recht stabil funktioniert, können wir auch ein mögliches Datum in den Raum werfen. Apple dürfte iOS 18.4 am 7. April verteilen.

Ich bin gespannt, ob mit dem Update auch eine Marketing-Offensive für die Apple Intelligence startet, nach der Kritik der letzten Tage gehe ich aber nicht mehr davon aus. Apple wird es etwas bewerben, sich aber jetzt sicher etwas zurückhalten und schauen, dass man die Erwartungen an die neue KI nicht zu sehr nach oben schraubt.