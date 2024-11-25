PlayStation-Handheld kommt: Nachfolger der Vita in Entwicklung

Sony entschied sich mit der PlayStation Vita für ein Ende der Handhelds, was keine optimale Entscheidung war, denn kurz danach erlebten diese mit der Nintendo Switch, dem Valve Steam Deck und Co. eine Hochphase, die bis heute anhält.

PlayStation: Sony plant Vita-Nachfolger

Die nächste Konsole von Nintendo wird ein Nachfolger der Switch, Microsoft plant ganz offiziell einen Xbox-Handheld und laut Bloomberg ist auch Sony mit von der Partie. Das Unternehmen soll einen Nachfolger der PlayStation Vita entwickeln.

Wir haben schon Anfang des Jahres gehört, dass ein neuer PlayStation-Handheld kommen könnte und der Chip-Plan für die PS6-Generation deutete sowas auch an. Laut Quelle befindet sich der neue Handheld von Sony aber noch ganz am Anfang.

Es wird also ein paar Jahre dauern, bis wir diesen sehen und das Projekt könnte in dieser Zeit eingestellt werden. Die Idee ist jedoch, dass man die PS5-Spiele auch unterwegs spielen kann und es soll ein eigenständiger Handheld sein. Remote- und Cloud-Gaming, wie beim Portal, sind dabei, aber man kann Spiele nativ zocken.

Der Handheld-Markt wird also in den nächsten Jahren im Fokus der Unternehmen bleiben und meine Vermutung ist, dass Sony eine Kombination mit der PS6 plant.

PlayStation: Ein Handheld für die PS6-Ära

Vermutlich wird man die PS5-Spiele mobil zocken können, das kann man schon jetzt mit vielen anderen Handhelds, die Windows nutzen, aber ich gehe davon aus, dass Entwickler ihre PS6-Spiele entsprechend anpassen und als Version für die Konsole und als Version für den Handheld anbieten können. Das hoffe ich jedenfalls.

Sony hat bei der PS5-Generation einen starken Fokus auf das Ökosystem gelegt und ein vollwertiger Handheld wäre doch eine gute Ergänzung für die PS6-Ära, der Portal kam immerhin besser als erwartet an, das Interesse dürfte vorhanden sein.

Ich bin aber mal gespannt, wie Sony das genau angeht, denn theoretisch gibt es mit Steam Deck und Co. eben schon jetzt Handhelds, die PS5-Spiele anbieten. Ein neuer PlayStation-Handheld müsste sich also schon ein bisschen davon abheben.