Apple iPhone 16e: MagSafe einfach nachrüsten

Magsafe Iphone 16e

Ab heute startet das Apple iPhone 16e in den Verkauf. Was bereits kurz nach Vorstellung des Gerätes klar war, es hat kein MagSafe. Ob das schlimm ist oder nicht, ist vielleicht Ansichtssache. Fakt ist, MagSafe lässt sich vergleichsweise einfach nachrüsten.

MagSafe ist eine von Apple entwickelte magnetische Befestigungstechnologie. Seit dem iPhone 12 hat Apple MagSafe auch für iPhones weiterentwickelt, sodass magnetisches Zubehör wie Ladegeräte, Hüllen oder Brieftaschen einfach an der Rückseite des Geräts befestigt werden können.

Die MagSafe-Technologie wird durch einen Ring aus starken Magneten realisiert, der um den kabellosen Ladebereich des iPhones angeordnet ist. Dadurch kann das MagSafe-Ladegerät perfekt ausgerichtet werden, was ein effizienteres und schnelleres kabelloses Laden ermöglicht.

Esr Magsafe Iphone 16e

Wenn ein Smartphone kein MagSafe hat, heißt das nicht, dass es nicht kabellos aufgeladen werden kann. Das ist auch beim Apple iPhone 16e problemlos möglich. Allerdings fehlt der Magnetring, mit dem u. a. das Ladegerät befestigt wird. Genau genommen ist das aber nur dann relevant, wenn man keine Schutzhülle nutzt. Das werden vermutlich die wenigsten Kunden machen.

MagSafe mühelos nachrüsten

Wer sein Smartphone bzw. das iPhone 16e mit einer Schutzhülle verwendet und die MagSafe-Funktion nutzen möchte, kauft einfach eine Schutzhülle mit MagSafe-Magneten. Davon gibt es inzwischen jede Menge.

Ich persönlich kann die Hüllen von Spigen sowie die Cases von ESR empfehlen. Bei Spigen ist der Eigenname für das Feature MagFit und bei ESR wird es direkt als MagSafe-kompatibel ausgewiesen. Bei ESR sind die Magneten erfahrungsgemäß etwas stärker. Auch TORRAS-Hüllen sind ziemlich beliebt und bieten diese Funktion.

Dass Apple im iPhone 16e kein MagSafe verbaut hat, ist unter dem Strich zu verschmerzen, auch wenn ich bisher davon ausgegangen bin, dass dies bei allen aktuellen Modellen ein Basisfeature ist. Andere fehlende Funktionen wiegen da schon schwerer.

  1. Thomas 👋
    sagt am

    Folgendes sollte nicht unerwähnt bleiben: ohne richtiges MagSafe sind es nur 7,5 Watt statt 22 Watt Ladeleistung und man sollte zunächst prüfen, ob nachträgliche Magnete nicht negative Einflüsse – beispielsweise auf das neue C1-Modem – haben…

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Thomas ⇡

      Danke für die Ergänzung. Ersteres steht im Datenblatt und im verlinken Artikel und Letzteres ist sehr unwahrscheinlich.

      Antworten
      1. Paul 🏅
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Nicht jeder hat Lust sich as Datenblatt anzuschauen oder weiterverfolgt zu werden.
        So eine Info könnte man sich ganz einfach auch in eurem Text einbauen

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Paul ⇡

          Ja das stimmt, hier ging es nur nicht um die Ladegeschwindigkeit und alle Infos sind bei uns online und verlinkt. Man kann nicht immer an alles denken.

          Davon abgesehen, stimmt die Aussage so auch nicht. Es gibt auch iPhones mit MagSafe, die unter 22 W laden. Das ist also keine zwingende Voraussetzung.

          Antworten

