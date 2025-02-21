Apple iPhone 16e: MagSafe einfach nachrüsten

Ab heute startet das Apple iPhone 16e in den Verkauf. Was bereits kurz nach Vorstellung des Gerätes klar war, es hat kein MagSafe. Ob das schlimm ist oder nicht, ist vielleicht Ansichtssache. Fakt ist, MagSafe lässt sich vergleichsweise einfach nachrüsten.

MagSafe ist eine von Apple entwickelte magnetische Befestigungstechnologie. Seit dem iPhone 12 hat Apple MagSafe auch für iPhones weiterentwickelt, sodass magnetisches Zubehör wie Ladegeräte, Hüllen oder Brieftaschen einfach an der Rückseite des Geräts befestigt werden können.

Die MagSafe-Technologie wird durch einen Ring aus starken Magneten realisiert, der um den kabellosen Ladebereich des iPhones angeordnet ist. Dadurch kann das MagSafe-Ladegerät perfekt ausgerichtet werden, was ein effizienteres und schnelleres kabelloses Laden ermöglicht.

Wenn ein Smartphone kein MagSafe hat, heißt das nicht, dass es nicht kabellos aufgeladen werden kann. Das ist auch beim Apple iPhone 16e problemlos möglich. Allerdings fehlt der Magnetring, mit dem u. a. das Ladegerät befestigt wird. Genau genommen ist das aber nur dann relevant, wenn man keine Schutzhülle nutzt. Das werden vermutlich die wenigsten Kunden machen.

MagSafe mühelos nachrüsten

Wer sein Smartphone bzw. das iPhone 16e mit einer Schutzhülle verwendet und die MagSafe-Funktion nutzen möchte, kauft einfach eine Schutzhülle mit MagSafe-Magneten. Davon gibt es inzwischen jede Menge.

Ich persönlich kann die Hüllen von Spigen sowie die Cases von ESR empfehlen. Bei Spigen ist der Eigenname für das Feature MagFit und bei ESR wird es direkt als MagSafe-kompatibel ausgewiesen. Bei ESR sind die Magneten erfahrungsgemäß etwas stärker. Auch TORRAS-Hüllen sind ziemlich beliebt und bieten diese Funktion.

Dass Apple im iPhone 16e kein MagSafe verbaut hat, ist unter dem Strich zu verschmerzen, auch wenn ich bisher davon ausgegangen bin, dass dies bei allen aktuellen Modellen ein Basisfeature ist. Andere fehlende Funktionen wiegen da schon schwerer.

iPhone 16e MagSafe Hüllen bei Amazon →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.