Apple wird heute einen neuen Beats-Kopfhörer zeigen

Vor ein paar Wochen wurden die Beats Studios Buds+ in iOS entdeckt und ein paar Tage später tauchten sie mit so ziemlich allen Details bei Amazon auf. Jetzt steht wohl die Ankündigung an, denn Beats hat ein neues Produkt für heute angeteasert.

Und wenn man sich das Video so anschaut, dann sieht das wie das Case für die Beats Studio Buds aus und die Animation könnte ein Teaser für die transparente Version sein, die wir bei Amazon gesehen haben (Beitragsbild zeigt diesen Leak).

Werden wir heute auch den neuen Over-Ear-Kopfhörer sehen, der sich als Beats Studio Pro ebenfalls in iOS angedeutet hat? Danach sieht es derzeit noch nicht aus, Beats hat nur ein Produkt angeteasert. Wir halten die Augen heute aber mal offen.

Tomorrow @ 7 am PT 💎 pic.twitter.com/EKswCDfxpJ — Beats by Dre (@beatsbydre) May 16, 2023

