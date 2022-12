Audi zeigt im Januar 2023 ein neues Konzept für ein Elektroauto

Audi wird am 26. Januar 2023 im Rahmen der „Celebration of Progress“ ein neues Konzept für ein mögliches Elektroauto präsentieren. Es handelt sich um das vierte Sphere-Konzept und laut Audi steht jetzt ein elektrischer Crossover-Coupé an.

Eine erste Preview gab es bereits im Sommer und nach dem Audi Skysphere, Audi Grandsphere und Audi Urbansphere folgt jetzt der Audi Activesphere. Diese vier Konzepte präsentieren die „Vision von Audi für die Premium-Mobilität von morgen“.

Bei diesem neuen Konzept möchte Audi „Eleganz mit Off-Road-Leistungsfähigkeit“ kombinieren und bei der Kommunikationstechnologie spricht man bei Audi in der Ankündigung von einem „einzigartigen Erlebnis“. Was auch immer das bedeutet.

Besonders viele Details haben wir noch nicht, aber es gibt ein neues Bild, welches uns einen Blick aus der Vogelperspektive ermöglicht. Manche Medien sehen darin sowas wie einen elektrischen TT für die Zukunft, aber warten wir mal Januar ab.

