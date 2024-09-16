Gaming

Final Fantasy XVI ab heute auch für die PC-Plattform verfügbar

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Final Fantasy Xvi Charakterbild Header

Dass der sechzehnte Teil der Final Fantasy-Reihe auch für die PC-Plattform erscheinen würde, war schon seit einiger Zeit klar. Seit der Veröffentlichung der Version für die PlayStation 5 im Juni letzten Jahres und den beiden darauf folgenden Erweiterungen ist etwas mehr als ein Jahr vergangen, bis Mitte August die offizielle Ankündigung der PC-Version erfolgte.

PC-Spieler können sich auf Final Fantasy XVI freuen

Final Fantasy XVI ist dementsprechend der damaligen Ankündigung ab sofort für die PC-Plattform über Steam und den Epic Games Store verfügbar. Neben der Standardversion mit dem Hauptspiel enthält die Complete Edition das Hauptspiel und die beiden zuvor für die PS5 veröffentlichten Erweiterungen „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide„. PC-Spielern wird somit direkt beim Start das volle Programm in Sachen Final Fantasy XVI geboten.

Man kann davon ausgehen, dass auch die PC-Version von Final Fantasy XVI bei den Fans gut ankommen wird. Die Reaktionen auf die PS5-Version waren und sind positiv, auch mein Redaktionskollege Oliver spricht von einem „epischen Blockbuster„.

Vor allem grafisch wird das Spiel aufgrund der höheren technischen Möglichkeiten der PC-Plattform im Vergleich zur Konsolenversion noch eine Schippe drauflegen können.


Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Nur gut,dass man nicht mehr exklusiv nur im Epic Store ist. Dadurch fällt der Preis wieder deutlich und man kann bereits jetzt das Spiel für unter 40€ bekommen.

    Antworten
    1. Kurt 🔅
      sagt am zu Hazz ⇡

      finde den Epic Store gar nicht so schlecht. hab mir den damals als Red Dead 3 rauskam auf Ukraine umgestellt und mir das Spiel direkt bei erscheinen für 15 Euro holen können. deutscher Preis war damals 60 Euro. hab seitdem kein Spiel mehr gefunden welches mich intressiert aber da spart man gut Geld.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Final Fantasy XVI ab heute auch für die PC-Plattform verfügbar
Weitere Neuigkeiten
PlayStation Studios mit dabei: Sony kündigt Event für Mittwoch an
in Gaming
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis – nur noch bis Ende September
in Tarife | Update
Sim24
sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
in Tarife
Otelo
Otelo startet „Unlimited on Demand“-Tarif
in Tarife
Heizung Katze
Heizkosten 2025: Gas deutlich teurer, Wärmepumpen günstiger
in Gesellschaft
Volvo Ex90 Header
Volvo optimiert sein Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Apple Iphone X Ohne Notch
Apple iPhone: Ganz neues OLED-Display zum 20. Jubiläum geplant
in Smartphones
Bmw Ix Logo 2024 Header
„Großer strategischer Fehler“: BMW-Chef kritisiert geplantes EU-Verbrenner-Aus scharf
in Mobilität
Consorsbank
Consorsbank RISE: Neues Angebot für 18- bis 30-Jährige startet
in Fintech
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 könnte ganz neues „Privat-Display“ bekommen
in Smartphones