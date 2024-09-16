Final Fantasy XVI ab heute auch für die PC-Plattform verfügbar

Dass der sechzehnte Teil der Final Fantasy-Reihe auch für die PC-Plattform erscheinen würde, war schon seit einiger Zeit klar. Seit der Veröffentlichung der Version für die PlayStation 5 im Juni letzten Jahres und den beiden darauf folgenden Erweiterungen ist etwas mehr als ein Jahr vergangen, bis Mitte August die offizielle Ankündigung der PC-Version erfolgte.

PC-Spieler können sich auf Final Fantasy XVI freuen

Final Fantasy XVI ist dementsprechend der damaligen Ankündigung ab sofort für die PC-Plattform über Steam und den Epic Games Store verfügbar. Neben der Standardversion mit dem Hauptspiel enthält die Complete Edition das Hauptspiel und die beiden zuvor für die PS5 veröffentlichten Erweiterungen „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide„. PC-Spielern wird somit direkt beim Start das volle Programm in Sachen Final Fantasy XVI geboten.

Man kann davon ausgehen, dass auch die PC-Version von Final Fantasy XVI bei den Fans gut ankommen wird. Die Reaktionen auf die PS5-Version waren und sind positiv, auch mein Redaktionskollege Oliver spricht von einem „epischen Blockbuster„.

Vor allem grafisch wird das Spiel aufgrund der höheren technischen Möglichkeiten der PC-Plattform im Vergleich zur Konsolenversion noch eine Schippe drauflegen können.