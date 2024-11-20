BMW feiert „wichtigen Meilenstein“ für neue Elektroautos

BMW hat heute bekannt gegeben, dass man den nächsten Schritt bei der Neuen Klasse geht, der Plattform für die Elektroautos der Zukunft. Das BMW Group Werk Debrecen in Ungarn hat die Produktion von Erprobungsfahrzeugen anlaufen lassen.

BMW: Meilenstein für Serienproduktion

Es handelt sich dabei um seriennahe Fahrzeuge und den Anfang macht laut BMW das X-Modell, also quasi der neue BMW iX3, den wir vor ein paar Tagen gesehen haben. Laut BMW sei das „ein wichtiger Meilenstein“ für die neuen Elektroautos.

Neben einem neuen BMW iX3 steht auch der neue BWM i3 an, der aber dann kein Nachfolger für den alten i3, sondern ein elektrischer 3er ist. Nach diesem Duo sind weitere Elektroautos geplant, die BMW bisher aber noch nicht direkt bestätigt hat.

BMW prüft jetzt „sämtliche Produktionsschritte“ und obwohl die Anzahl der Autos gering ist, so kann man hier aus Fehlern lernen, die man bei der Serie vermeiden möchte. Der Plan für die Elektroautos steht also, jetzt wird nur noch „verfeinert“.

BMW: Neue Klasse und neues Design

Mit einer Ankündigung ist im kommenden Jahr zu rechnen, es wird aber wohl eher Ende 2025 oder Anfang 2026, bis die ersten Autos bei Kunden stehen. BMW muss also 2025 mit dem aktuellen Lineup auskommen, bevor man 2026 neu startet.

Technisch werden das sicher tolle Elektroautos, preislich werden sie aber sicher auch verdammt teuer, aber ich bin auf eine Sache gespannt. Bisher waren bei BMW das Elektroauto und der Verbrenner optisch fast identisch und das kam gut bei den Kunden an. Mit der Neuen Klasse ändert sich das, bleibt man damit erfolgreich?