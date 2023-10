Call of Duty: 3.000 Entwickler und Roadmap steht bis 2027

In etwas mehr als einem Monat steht ein neues Call of Duty an, doch wer die Reihe kennt, der weiß, dass wir 2024 vermutlich wieder einen neuen Teil sehen werden. Und auch 2025, 2026 und laut Rob Kostich steht der Plan sogar schon bis 2027.

Im Interview mit GamesBeat hat der Chef von Activision verraten, dass die hohe Taktrate für diese Reihe auch dafür gesorgt hat, dass man viel gelernt hat. Es gab beliebte und weniger beliebte Call of Duty-Spiele und man sucht den „Sweet Spot“.

Call of Duty ist eine der größten und erfolgreichsten Marken der Gaming-Branche und laut Activision arbeiten derzeit um die 3.000 Entwickler an den Spielen. Bald dürften das Microsoft-Mitarbeiter sein, denn die Übernahme nähert sich dem Ende und die ersten Call of Duty-Spiele könnten auch bald im Xbox Game Pass landen.

Ich bin ja mal gespannt, ob Microsoft etwas an der beliebten Formel ändert, das ist ja durchaus eine Gefahr nach einer Übernahme. Wobei ich nicht glaube, dass man den Plan bis 2027 über den Haufen wirft, denn das würde sehr viel Geld kosten.

