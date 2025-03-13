Cupra Raval: Kompaktes Elektroauto hat ein Datum

Der Cupra Raval, das Pendant zum VW ID.2, der ebenfalls bei Seat in Spanien vom Band laufen wird, hat ein Datum. Das kompakte Elektroauto wird auf der IAA 2025 in München vorgestellt, die Automobilmesse öffnet am 9. September ihre Pforten.

Cupra hat bisher 800.000 Autos verkauft, so Wayne Griffiths, bis Ende 2025 will man die Million knacken. Der neue Cupra Raval wird da aber noch keinen Beitrag leisten, denn die drei kompakten Elektroautos landen erst 2026 bei den Kunden.

Neben dem VW ID.2 und Cupra Raval kommt auch noch der Epic von Skoda, und vom VW ID.2 steht eine SUV-Version an. Im Beitrag könnt ihr euch eine seriennahe Version des Cupra Raval anschauen, diese wurde vor etwa zwei Jahren gezeigt.

Ein wirklich neues Elektroauto steht bei Cupra in diesem Jahr also nicht an, man hofft, dass der Tavascan nicht zu sehr unter den Strafzöllen leidet. Und das große Facelift für den Cupra Born wird derzeit ignoriert, es sollte eigentlich 2024 kommen.