Das Apple iPhone startet 2025 in eine neue Ära

Apple brachte in den letzten Jahren das mehr oder weniger gleiche Lineup auf den Markt, wenn es um das neue iPhone ging. Ein iPhone, ein iPhone Plus, ein iPhone Pro und ein iPhone Pro Max. Doch ab 2025 könnte es wieder spannend werden.

Das Wall Street Journal hat sich diese Woche mit einer exklusiven Meldung zu Wort gemeldet und spricht von „mehreren Design- und Formatänderungen“ beim Apple iPhone. Und 2025 geht es mit dem bereits bekannten Apple iPhone 17 Air los.

Apple iPhone: Aluminium, Air und Fold

Wir wissen nicht, ob es wirklich Air heißt, aber es soll besonders dünn sein und laut Quelle wird man einige Abstriche machen müssen. Dieses Modell ordnet sich laut WSJ zwischen dem iPhone 17 und iPhone 17 Pro ein. Apple plant aber noch mehr.

2026 soll es das erste faltbare iPhone der Marke geben, was wir so langsam aber sicher immer häufiger hören. Das WSJ nennt aber keine Details und verrät nur, dass das Display größer als im iPhone 16 Pro Max sei (alles andere wäre aber seltsam).

Es wird also wieder etwas spannender und das iPhone steht vor einer neuen Ära. Ein Air, ein faltbares Modell, der Schritt zurück zu Aluminium, es ist einiges geplant, um die Nachfrage nach dem Apple iPhone auch in Zukunft aufrecht zu erhalten.