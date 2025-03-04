Disney+ wird für Disney immer weniger relevant

Als Disney+ vor ein paar Jahren startete und zum perfekten Zeitpunkt kam und in der Pandemie die große Rettung war, da fokussierte man sich sehr stark auf den Streamingdienst und machte ihn sogar direkt zum wichtigsten Produkt von Disney.

Doch mit der Zeit stellte man bei Disney fest, dass der Dienst nicht die Kosten deckt und so sankt mit der Zeit das Interesse an Disney+. Neue Filme landeten mit der Zeit wieder länger im Kino und so langsam werden andere Projekte gestrichen.

Disney fokussiert sich mehr auf das Kino

Letztes Jahr wurden schon „längere Inhalte für Disney+“ bei Pixar gestrichen und laut The Hollywood Reporter, ist das auch bei den Walt Disney Animation Studios der Fall, ein größeres Projekt (Tiana) für Disney+ wurde beispielsweise eingestellt.

Damit wird Disney+ also immer unattraktiver, da gute Filme mittlerweile sehr lange im Kino und teilweise längere Zeit im Verkauf bei anderen Plattformen landen, bevor man sie bei Disney+ streamen kann. Wobei man das noch verstehen kann, aber die Tatsache, dass viele exklusive Streaminginhalte gestrichen werden, ist nicht gut.

Disney hat aber erkannt, dass das Kino für die animierten Inhalte die wichtigste und größte Einnahmequelle ist und den Fokus daher wieder voll darauf gelegt. Vaiana 2 war beispielsweise mal als Serie für Disney+ geplant, wurde dann aber ein Film und dieser kommt erst jetzt zu Disney+, der Kinostart war bereits im November 2024.

Streamingdienste stellen sich neu auf

Ich kann Disney hier sehr gut verstehen, am Ende ist es ein Aktienunternehmen und muss Geld verdienen und wachsen und Disney+ wirft zwar mittlerweile Gewinn ab, aber nur, weil man den Streamingdienst mit der Zeit „schlechter“ gemacht hat.

Wobei das ein Trend ist, den man allgemein bei Streamingdiensten beobachten kann, auch Amazon Prime Video wird immer schlechter und Netflix immer teurer. Die „guten alten Streamingzeiten“ sind vorbei, in denen das Wachstum im Fokus stand. Jetzt wollen alle Geld verdienen. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt.