Ein neues Display für das Apple iPhone

OLED ist seit Jahren der Standard im Highend-Bereich der Smartphones und man findet diese Technologie mittlerweile sogar in der Mittelklasse und teilweise sogar bei Modellen, die man heutzutage als Einsteigermodelle bezeichnen könnte.

Doch in den kommenden Jahren dürfte eine neue Technologie kommen, die sich Micro-LED nennt und die Vorteile von LCD und OLED vereint. Genau genommen gibt es diese schon, aber ein Micro-LED-TV kostet gerne über 100.000 Euro.

Apple plant ein iPhone mit Micro-LEDs

Apple soll in den letzten Jahren an einem eigenen Display gearbeitet haben und will den Schritt zu Micro-LEDs gehen. Laut Mark Gurman von Bloomberg sei dieser Schritt auch beim iPhone geplant und – falls es klappt – beim iPad und Macs.

Den Anfang dürfte die Apple Watch Ultra machen, hier wird die Technologie wohl eingeführt und Produzent der Panels ist laut Ross Young angeblich LG Display. Die sollen im zweiten Halbjahr 2024 mit der Produktion der MLED-Panels starten.

Falls es richtig gut läuft, dann wird die Apple Watch Ultra 3 damit auf den Markt kommen, aber bei so einem Plan würde ich immer von einer kleinen Verzögerung ausgehen und tippe daher ehrlich gesagt eher auf die 4. Generation für 2025.

Ich bin auf diesen Schritt gespannt, denn OLED ist wirklich gut, vor allem im iPhone 14 Pro und der Apple Watch Ultra. Wird man wirklich einen Unterschied sehen? Vor allem, da sich die OLED-Technologie bis 2025 mit Sicherheit weiterentwickelt.

Apple dürfte es hier in erster Linie um etwas mehr Unabhängigkeit gehen, aber die Konkurrenz zieht mit und langfristig dürfte Micro-LED daher OLED ablösen. Ich bin mal gespannt, ob Apple noch irgendwelche Besonderheiten entwickelt hat, denn wenn man so einen Schritt geht, dann will man sich meistens auch noch abheben.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

