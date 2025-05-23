Elektroautos: BYD überholt Tesla in Europa

Tesla ist im April erneut abgerutscht und musste ordentlich Federn in Europa lassen (es ging um fast 50 Prozent nach unten). Das neue Model Y läuft gerade erst an, da lässt sich also noch kein Fazit ziehen. Aber man ordnet sich jetzt weiter hinten ein.

So weit hinten, dass sogar BYD erstmals mit Elektroautos an Tesla vorbeizieht. Im April lag man mit 7.231 vollelektrischen Einheiten leicht vor Tesla, die nur noch auf 7.165 Einheiten kamen. Es liegt also derzeit offensichtlich nicht (nur) an Elon Musk.

Tesla hat jetzt viel mehr Konkurrenz

Tesla bekommt mehr Konkurrenz und das Facelift für das Model Y war wichtig, aber die Zeiten, in denen die Konkurrenz zitterte, sind vorbei. Der VW ID.4 befindet sich schon direkt hinter Tesla und da steht bei Volkswagen ein sehr großes Upgrade an.

Aus Konsumentensicht sind das sehr gute Nachrichten, denn Konkurrenz belebt das Geschäft und ist immer gut. Richtig spannend könnte es dann im Sommer bei Tesla werden, denn es wird wohl ein günstigeres Model Y als Reaktion kommen.