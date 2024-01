Elektroautos: Das Tesla Model Y ist unaufhaltsam

Das Tesla Model Y ist das meistverkaufte Auto 2023, das hört man immer wieder, doch auch in Europa war es letztes Jahr der Bestseller. Das alleine ist natürlich sehr beeindruckend, doch das Tesla Model Y hat die Messlatte sogar noch höher gelegt.

Es ist das erste Elektroauto in Europa, welches sowas geschafft hat, es ist das erste mittelgroße Auto, welches sich diesen Platz sichern konnte, es ist das erste (kann man darüber streiten) Premiumauto, welches das geschafft hat und es ist nach sehr langer Zeit mal wieder von einer Marke, die nicht aus Europa (sondern USA) stammt.

Normalerweise sind hier Modelle wie der Dacia Sandero, VW Golf oder VW T-Roc sehr beliebt, diese Modelle konnten sich auch in einigen Monaten den ersten Platz sichern, aber der Gesamtsieg geht an Tesla. Beeindruckend, denn preislich sind der Dacia mit 11.300 Euro und Tesla mit 42.990 Euro eine ganz andere Hausnummer.

Ich bin ja mal gespannt, wie lange diese Dominanz des Tesla Model Y anhält, mit der die Marke genau ins Schwarze getroffen hat. Schaue ich mir meinen Alltag so an, dann ist das Tesla Model Y wirklich der neue VW Golf, man sieht es mehrmals am Tag. Der aktuelle Preisnachlass dürfte die Nachfrage außerdem noch ankurbeln.

Für Mitte 2024 steht übrigens ein neues Tesla Model Y ein, welche ein ähnliches Upgrade wie das Tesla Model 3 bekommen soll. Falls der Preis bleibt, oder sogar noch sinkt, dürfte der Sieg in diesem Jahr auch an Tesla gehen. Jedenfalls hier in Europa, weltweit könnte ich mir vorstellen, dass BYD ein Wörtchen mitzureden hat.

