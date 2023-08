Elektroautos: Volkswagen auf der Suche in China

Die Volkswagen AG scheint erkannt zu haben, dass man es nicht alleine schafft und öffnet sich vor allem in China neuen Partnern. Nach dem Deal zwischen Audi und SAIC folgte die Partnerschaft zwischen Volkswagen und Xpeng letzte Woche.

Volkswagen mit weiterer Partnerschaft

Doch das war es noch nicht, denn aus China hört man, dass Volkswagen bereits im Gespräch mit Leapmotor sei. Es könnte um die neue „Four-Leaf Clover“-Architektur gehen. Der Fokus der Partnerschaft soll auf den günstigeren Elektroautos liegen.

Wie bei Xpeng ist unklar, ob die Volkswagen AG auch Pläne für den globalen Markt hat. Beim ersten Deal betonte man, dass es zunächst um Elektroautos für China geht, aber nicht ausgeschlossen sei, dass diese irgendwann exportiert werden.

Weder Volkswagen noch Leapmotor haben die Gespräche bestätigt, allerdings gab Leapmotor letzten Monat an, dass das Lizenzgeschäft ein wichtiger Baustein für die Zukunft sei. So schnell kann es also gehen, die Disruption des Marktes stellt viele „alte“ Marken vor eine große Herausforderung und Volkswagen ist keine Ausnahme.

Ich hoffe nur, dass wir diese Branche nicht komplett abgeben, ähnlich wie Finnland die Handybranche verloren hat. Das werden spannende Jahre für die Autohersteller.

