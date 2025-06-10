Gaming

Es gibt bald PlayStation-Spiele auf einer „Xbox“

Microsoft veröffentlicht aktuell nach und nach eine Xbox-Marke nach der anderen für die PlayStation 5 von Sony, doch Sony selbst hat kein Interesse an PS5-Spielen für die Xbox Series X/S. Diese werden aber schon bald auf einer „Xbox“ landen.

Ende des Jahres kommt ein Handheld von Asus mit Xbox-Branding und dieser wird eine Xbox sein, das hat Microsoft in der Ankündigung klar betont. Es soll noch ein komplett eigener Handheld kommen, aber hier steckt schon die Xbox-Marke drin.

Auf diesem Handheld läuft Windows und gegenüber Game File hat Microsoft nach der Ankündigung noch einmal ganz klar betont, dass alle Spiele darauf laufen, die es für Windows gibt. Also auch das komplette PlayStation-Lineup von Sony selbst.

Mit diesem Schritt wird es also erstmals Hardware mit einem Xbox-Logo und PS5-Spielen geben, falls Sony das nicht noch verhindert. Dann müsste man sich aber mit den PlayStation-Spielen aus den ganzen Stores verabschieden, womit bisher keiner rechnet. Der PC als Plattform ist für Sony nämlich eine lukrative Geldquelle.

Xbox mit PS5-Spielen: Es wird noch spannend

Ich glaube aber auch nicht, dass so ein Asus-Handheld mit Xbox-Logo der große Dorn im Auge für Sony sein wird, viel spannender wird es, wenn die Hardware von Microsoft selbst kommt, also auch die neue stationäre Konsole. Diese soll wohl mit Windows laufen und auch mehr PC als Konsole sein. Dann wird es sehr interessant.

Sony wird den Microsoft Store sicher weiterhin vermeiden, aber sollten Steam und der Epic Games Store auf der neuen Xbox laufen, dann wird die Reaktion von Sony von vielen mit Spannung erwartet. Wird man zulassen, dass ein Spider-Man auf der neuen Xbox läuft? Das scheint aktuell die finale Xbox-Taktik von Microsoft zu sein.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

    Microsoft will Xbox offensichtlich von der eigenen Hardware entkoppeln und mehr oder weniger das Android für Gaming werden.
    Da der Trend aber eigentlich momentan eher dahin geht, dass Software Provider auch eigene Hardware bauen, um eine bessere vertikale Integration zu schaffen, scheint die Strategie irgendwie fraglich.

