Xbox: Die große PlayStation-Offensive geht weiter

Microsoft hat Anfang des Jahres eine Spiele-Offensive für die PS5 eingeleitet und vor ein paar Wochen betont, dass es keine Limits mehr gibt. Man sieht Xbox und PlayStation jetzt als vereint an und die Xbox-Spiele kommen gut bei der PS5 an.

Daher macht man direkt weiter, denn heute wurde Senua’s Saga: Hellblade II für die PlayStation 5 (und PS5 Pro) bestätigt. Das Spiel bekommt neue Funktionen (auch bei der Xbox und dem PC) und wird dann im Sommer auf der PlayStation landen.

Das geht jetzt doch alles sehr schnell im ersten Halbjahr, nach einem zaghaften Versuch im letzten Jahr, ist das eine echte Offensive. Starfield soll auch schon bald folgen und angeblich sogar Halo. Es gibt wirklich keine Grenzen mehr bei Microsoft.

Dazu noch die Preiserhöhungen bei der Xbox und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Problem mit der schlechten Nachfrage in den Griff bekommen wird. Microsoft dürfte diese Generation abgeschrieben haben und fokussiert sich wohl schon auf die neue Xbox, die dann vielleicht alles ein bisschen anders machen wird.

Würde ich aktuell mit dem Gedanken einer neuen Konsole spielen, und jetzt nicht zwingend die Nintendo-Spiele wollen, es wäre eindeutig eine PS5. Ja, der Xbox Game Pass, bleibt ein gutes Argument, aber das wird jetzt auch immer schwächer.