Fiat 500e: Das Elektroauto steht vor einem Problem

Ab heute stehen die Bänder des Fiat 500e still, so Autocar, denn die Nachfrage nach dem Elektroauto ist so stark eingebrochen, dass man eine Pause von vier Wochen einplant. Der ehemalige Bestseller der Marke steht vor einem Problem.

Der Fiat 500e legte zwar 2020 einen bescheidenen Start hin, steigerte sich dann aber sehr schnell und lag 2022 sogar vor dem Renault Zoe in Deutschland. Doch in diesem Jahr könnte der Fiat 500e auf nur ca. 20.000 Einheiten weltweit kommen.

Das ist weit vom Traum der 100.000 Einheiten im Jahr entfernt, daher wird Fiat auch reagieren und einen milden Hybriden nachreichen. Doch das dauert jetzt noch eine Weile, vermutlich kommt der Verbrenner erst Ende 2025 oder sogar erst 2026.

Mich hat immer gewundert, dass der Fiat 500e so gut ankommt, da er so klein und dafür gar nicht mal so günstig ist. Stellantis arbeitete aber mit vielen Angeboten, was auch Grenzen hat. Langfristig ist ein neuer Fiat 500e geplant, der günstiger werden soll. Doch die Hoffnung bei Fiat dürfte zunächst auf dem Verbrenner liegen.